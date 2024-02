Fliegen wird im Sommer schon wieder um 10% teurer

Im Sommer wegzufliegen dürfte um rund zehn Prozent teurer werden, schätzt Ryanair-Chef Michael O’Leary. Je nach Entwicklung des Kerosinpreises könnte die Erhöhung geringer oder größer ausfallen. Grund ist, dass Boeing die 737 Max und Airbus den 320neo derzeit wegen technischer Probleme nur in geringer Zahl ausliefern kann. Die Airlines hatten aber viel mehr Jets bestellt und ihre Flugpläne bereits darauf ausgerichtet. Gleichzeitig steigt die Reise-Nachfrage deutlich weiter. Bis in den Juni sei man bereits gut gebucht, so O’Leary.