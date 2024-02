Jobperspektive Geisterbahn: Prater sucht Personal

Im besten Fall, so heißt es, könnten bereits an Ort und Stelle Jobzusagen gemacht werden. Wobei die Praterunternehmer nicht verhehlen, dass der Beruf herausfordernd sein kann. Es werde immer schwieriger, Arbeitskräfte zu finden, weil man in der Freizeitbranche eben am Wochenende, am Abend bzw. in den Sommermonaten für die Gäste da sei, erläuterte Lang.