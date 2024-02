12 Jahre für „Lieblingsonkel“ wegen Vergewaltigung

Still und mit gesenktem Kopf sitzt der Angeklagte am zweiten Prozesstag vor seinem Verteidiger, lauscht den erschütternden Gutachten über seine Nichten. Von 2017 an hat er die drei Mädchen missbraucht und vergewaltigt, die jüngste war damals erst zehn Jahre alt. Beispielsweise führte er mit und an ihnen unter der Decke beim Fernsehen sexuelle Handlungen durch.