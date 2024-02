Maidan-Protest vor 10 Jahren am blutigen Höhepunkt

Der Kampf auf den Plätzen und Barrikaden damals werde heute an der Front fortgesetzt, stellte er die Proteste in eine Reihe mit dem von Russland vor knapp zwei Jahren begonnenen Krieg gegen die Ukraine. Gemeinsam mit seiner Frau Olena Selenska stellte er Windlichter an einem Gedenkkreuz neben einer Kapelle unweit des Unabhängigkeitsplatzes in Kiew auf.