Schmerzvolle Krankenhaus-Odyssee nach Sturz

„An Behandlungsplan nicht gehalten“

Die Landesgesundheitsagentur (LGA) sieht den Ablauf etwas anders. Man habe dem Patienten in Baden aufgrund chronischer Schmerzen Medikamente verschrieben und einen Behandlungsplan mit ihm besprochen, an den er sich aber nicht gehalten habe. Stattdessen habe der Mann selbstständig das Spital in Neunkirchen aufgesucht. „Dort erfolgte eine stationäre Aufnahme, wo der Patient erfolgreich behandelt werden konnte“, heißt es seitens der LGA.