Frühling: Schmetterling und Sonne im Februar

Meteorologischer Frühlingsbeginn ist zwar erst am 1. und der astronomische sogar erst am 20. März, aber die Temperaturen werden immer wärmer in den letzten Tagen. Leserreporterin Silvia J. hat uns schon mal eine tolle frühlingshafte Aufnahme zukommen lassen: „Bei Sonnenschein und den milden Temperaturen fliegen auch die Schmetterlinge wieder aus, wie hier der Admiral, der sich an den Blüten des Winterschneeballs labt.“