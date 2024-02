Das sind die Markt-Pläne der Stadt Villach

Grüne Fassade geplant

Projektpartner ist die Wohnbaugenossenschaft BWSG, die einst Mitarbeiterwohnungen für die ÖBB errichtet hat. „Wir verfügen über insgesamt 23.000 Wohneinheiten und das Projekt in Villach ist für uns höchst interessant“, so BWSG-Che Matthias Moser. Zwischen 60 und 80 Wohnungen könnten, je nach Wohnraumgröße, geschaffen werden. Bei der Bausubstanz werde, so Architekt, Christian Halm, auf nachhaltige Baustoffe gelegt. Auch sei eine grüne Fassade geplant. Die Stadt wird die Markthalle betreiben und die Vermietung der Flächen übernehmen. Der Startschuss für die Bauarbeiten könnte in etwa zwei Jahren fallen, die Fertigstellung in vier Jahren erfolgen. Die Investitionssumme wird auf knapp 25 Millionen Euro geschätzt.