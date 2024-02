„Passiert zu wenig“: ÖVP fordert Anti-Drogen-Plan

Cannabis ist nach wie vor die am häufigsten konsumierte illegale Substanz. Viel gefährlicher sind aber illegale Opioide, zum Beispiel Heroin - das in Kärnten nach Marihuana die größten Probleme macht. Dicht gefolgt von Kokain und MDMA bzw. Ecstasy. So der veröffentlichte „Bericht zur Drogensituation 2023“, der im Auftrag der europäischen Suchtgift-Beobachtungsstelle und des Gesundheitsministeriums durchgeführt wurde.