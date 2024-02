„Man kann gar nicht mehr unaufgeklärt sein“

„Ich könnte Dialekt sprechen, aber das würde unnatürlich wirken“, sagt die junge Dame, die mir gegenübersitzt. Als ihre Eltern aus Bayern nach Vorarlberg kamen - die Mutter ist Apothekerin, der Vater Ingenieur -, war Lilly Jordan gerade ein Jahr alt. Derzeit bereitet sie sich auf die Matura am BORG Götzis vor. Ich spüre sofort, dass ich es mit einer jungen Frau zu tun habe, die ziemlich genau weiß, was sie will, und die klare Vorstellungen von ihrem Leben hat. Sie kann sich blendend artikulieren. Ihr kommt es mehr auf Differenzierung an als auf schnell gefällte Urteile.