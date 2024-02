Für die Demokratie auf die Straße gehen

Die Politik wird in die Pflicht genommen Augustin Jagg und Hubert Dragaschnig, die Leiter des Theater Kosmos in Bregenz, sehen angesichts der immer tiefer werdenden gesellschaftlichen Gräben speziell die Politik in die Pflicht. „In Zeiten wie diesen, in denen rechtsextreme Parteien in Deutschland unverhohlen von Remigration - also von Volksvertreibung - sprechen und in denen sich in Österreich ein rechtsextremer Populist zum ’Volkskanzler’ aufschwingen will und bereits ’Fahndungslisten’ für Politiker schreibt, ist es zwingend notwendig, sich auch öffentlich zu positionieren“, stellt Jagg klar.