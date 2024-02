Flüchtigen Unfalllenker (37) in Lokal ausgeforscht

In der Nacht, gegen ein Uhr am Samstag, war ein niederländischer Urlauber auf der Katschberg Bundesstraße B99 unterwegs. Er fuhr von Mauterndorf Richtung Obertauern. Plötzlich geriet ein anderes Auto, das ihm entgegen kam, auf seine Spur und krachte mit dem Auto des Niederländers zusammen. Der Unfalllenker, ein 37-jähriger Lungauer, fuhr einfach weiter. Sein Auto war durch den Zusammenstoß aber so schwer beschädigt, dass es einige Meter weiter stehen blieb.