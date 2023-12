Kunstbahnrodler Kallan lernt von den Besten

Wenige Schultage

Apropos lernen: Das Kücken in der Mannschaft hat im Mai Matura. Doch bis zum Ende der Saison hat der Sport Vorrang. „Im Winter kann man die Tage, an denen ich an der Schule bin, an einer Hand abzählen“, schmunzelt der noch 18-Jährige, der am 09. Dezember 19 Jahre wird. „Am Samstag ist Renntag, da ist es in der Regel eher hektisch. Mal schauen, vielleicht geht sich trotzdem was aus.“