Medaillengewinner Kallan: „Es ist super gelaufen“

Auch in Norwegen ein heißer Kandidat

Viel gefeiert wurde trotz des Erfolges nicht. Denn Kallan blickt bereits auf die Junioren-WM in Lillehammer. Nach seiner Leistung in der Schweiz zählt er auch in Norwegen zu den Medaillenkandidaten. Der Bewerb steigt zwar erst am 16. Februar, doch schon am Mittwoch fliegt das österreichische Team in den Norden, um im Bestfall mit einer WM-Medaille wieder heimzukommen.