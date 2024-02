Im Luxusort kämpft Rodler Kallan um eine Medaille

Der Schweizer Nobelskiort St. Moritz wird am Freitag zum Hotspot für die Rodel-Stars von morgen. Mit Zukunftshoffnung Noah Kallan steht auch ein Salzburger beim Junioren-Weltcup, der gleichzeitig als Europameisterschaft gilt, in der Schweiz am Start. Das Mitglied des RV Hüttau-Eben zeigt sich nach den ersten Trainings in der Schweiz begeistert von der Naturbahn: „Die ist echt cool, auch das ganze drumherum.“ Damit spricht der 19-Jährige die luxuriöse Stadt an: „Das ist wirklich ein Nobelort, da bekommt man schon auch einiges mit.“