Klimaschützer: Weniger kleben, mehr Hausverstand

Mitte Februar will die Klimaallianz online und vor Ort zum großen Dialog einladen. In Dutzenden Gemeinden sollen so zahlreiche Bürger aktiv eingebunden werden. In weiterer Folge will man dann auch die Politik für einen breiten Konsens gewinnen. Das dürfte aber im Hinblick auf das Superwahljahr eine schier unlösbare Mammutaufgabe werden ...