Keine Chance gegen „Lebensgefahr vor Haustüre“

„Ich kämpfe seit 2014 um eine Verkehrsberuhigung“, erzählt Manfred Sauseng. Er ist Bewohner der Friesachstraße - jene einst so ruhige Straße in der Gemeinde Peggau, die zur Pendler-Meile wurde. Seit Jahren bemüht er sich um eine 30er-Zone, auch der Kinder zuliebe. Doch stattdessen gilt Tempolimit 50, an das sich aber längst nicht alle halten.