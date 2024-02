So soll das Landestheater nach Sanierung aussehen

Am Landestheater, das vor 220 Jahren eröffnet wurde, nagt der Zahn der Zeit. Der Lebenszyklus vieler Bereiche ist am Ende angelangt. Betroffen sind sowohl die Gebäudebereiche des Redoutensaals, des Promenadenhofs wie auch jene des Schauspielhauses. Ein Sanierungsschwerpunkt ist das Dach, es gibt aber auch Feuchtigkeit in Mauern und im Keller.