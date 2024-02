Max überzeugt: Lewis steht unangenehmes Jahr bevor

„Wenn man etwas so Großes so früh verkündet, dann wird das restliche Jahr sicherlich etwas unangenehm“, erklärte der Niederländer im Rahmen der Präsentation seines neuen Boliden am Donnerstagabend. Wieso diese Vermutung? Verstappen könne sich nicht vorstellen, dass Hamilton weiterhin in alle internen Angelegenheiten eingeweiht werde, da er das gesammelte Wissen ja sonst an den Rennstall von Ferrari, bei dem der Rekordchampion ab 2025 unter Vertrag stehen wird, weitergeben könnte.