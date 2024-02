Sorge um Schulkinder: Opa will Raser einbremsen

„Hier gibt es auch einen Radweg, der vor allem in den Sommermonaten stark frequentiert ist. Beim Abbiegen auf die Landesstraße kommt es immer wieder zu brenzligen Situationen. Zum Glück sind die bisher glimpflich ausgegangen“, so Nadrag. Ebenfalls Bauchweh bereitet ihm die Bushaltestelle. „Die ist ungesichert! Zudem bleibt der Bus direkt auf der Straße stehen. Dass es noch keine Auffahrunfälle gegeben hat, ist echt ein Wunder!“, meint der Opa, der sich auch Sorgen um die Schulkinder in seiner Ortschaft macht.