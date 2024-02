Steyrer Steinböcke haben Schloss Lamberg verlassen

Große Gruppe von Artgenossen

„Das Wohl der Tiere liegt uns am Herzen. Darum haben wir in Abstimmung mit Wildtierexperten nach einer zeitgemäßeren Unterbringungsmöglichkeit für die Steinböcke gesucht“, begründet Karin Oberaigner, Chefin des ÖBf-Forstbetriebs Steyrtal, warum ein neues Zuhause gesucht und gefunden wurde. Im Cumberland Wildpark in Grünau im Almtal ist die neue Heimat der Steyrer Böcke. Sie übersiedelten aus dem Schlossgraben in ein 4000 Quadratmeter großes Gehege und sind doch auch nicht alleine - zehn weitere Steinböcke leisten ihnen Gesellschaft.