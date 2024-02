War 30 Jahre lang infiziert: Mann von HIV geheilt

Wenn HI-Viren in den Körper gelangen, infizieren sie Körperzellen. Der 68-Jährige hatte eine Blutstammzelltransplantation von einem Spender mit einer seltenen Genmutation erhalten, die zu HIV-resistenten Zellen führt, wie das Medizinerteam um Jana Dickter von City of Hope im „New England Journal of Medicine“ (NEJM) berichtet.