Gründer einer Selbsthilfegruppe vor Gericht

So soll der 52-Jährige der Frau beispielsweise haufenweise Textnachrichten und Mails geschickt haben. Zudem hat er laut der Anklage auch versucht, sie bei dem Kindergarten ihres gemeinsamen Sohnes und ihrem Arbeitgeber schlechtzumachen. Die ehemalige Lebensgefährtin berichtete am Mittwoch vor Gericht, dass er ihr eineinhalb Jahre lang das Leben zur Hölle gemacht hätte. Die beiden hätten sich 2018 über ein Internetportal kennengelernt. Nach der Geburt des Sohnes sei es dann zu Problemen in der Beziehung gekommen. Sie hätten sich getrennt. Daraufhin habe der Mann begonnen, ihr nachzustellen.