Tücher mit Geschichte(n) zieren unsere Kirchen

Die unterschiedlichsten Fastentücher verschönern in der Zeit vor Ostern 170 Kirchen in Kärnten. „Die ältesten Hungertücher befinden sich in Gurk, Haimburg, Reichenfels, Steuerberg, Baldramsdorf, Millstatt, Sternberg, St. Stefan am Krappfeld“, erzählt Seelsorger Roland Stadler.