Knaller-Gerücht um neuen Trainer-Job für Becker

„Die Chance gibt es immer, gab es auch immer“, so Zverev in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur angesprochen auf eine Zusammenarbeit mit Becker. Denn der deutsche weiß, die Erfahrung des 49-fachen Turniersiegers zu schätzen, sagte: „Einfach in das Hirn eines Stars reinzuschauen und mal zu sehen, was sie denken und wie sie in solchen Situationen gehandelt haben, das kann einem immer helfen. Da kann man immer dazulernen.“