Herr der Hürden: Sprintet Enzo Diessl zu Olympia?

Wie perfektionistisch der Steirer agiert, zeigte sich nach seinem Sieg in Belgrad: „Die ersten zwei Hürden sind leider nicht ganz aufgegangen. Ich bin nicht so gut aus dem Block herausgekommen“, hatte er zu bemängeln. Am Wochenende startet Diessl wieder in der Heimat: In Linz stehen die österreichischen Hallen-Staatsmeisterschaften (17./18.2.) an.