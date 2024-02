Mangel an Betreuern: Arbeitslose sollen’s richten

Je nach Ausbildung müssen die Teilnehmer mit zwei Jahren rechnen. In dieser Zeit bekommen die Auszubildenden Stiftungsarbeitslosengeld, das sich an der Höhe des Arbeitslosengeldanspruchs orientiert und mindestens 30 Euro pro Tag beträgt, sowie 100 Euro monatlich von den Ausbildungsbetrieben. Diese müssen nämlich monatlich 220 Euro an die amg zahlen. 120 davon fließen an diese. Einen großen „Sprung“ in der Besetzung der offenen Stellen wird man mit der Stiftung jedoch eher nicht machen. Im Frühjahr starten nämlich lediglich 90 Interessenten.