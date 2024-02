Hit-Feuerwerk als Startschuss für ein Jubiläum

Jubiläum bringt weitere Highlights

Das Wahrzeichen, das am 29. April 1924 nach 62-jähriger Bauzeit geweiht wurde, wird heuer mit „100 Jahre Mariendom“ gefeiert. Neben einem großen Festwochenende am 27. und 28. April 2024 und einer Reihe an Jubiläumsaktivitäten - die Infos bekommt man bei der Initiative Pro Mariendom - stehen in den kommenden Monaten weitere Benefizveranstaltungen am Programm, wie u.a. ein kabarettistischer „Dom‘s Day“ mit Günther Lainer (8. Mai) und ein Konzert mit einer Bruckner-Messe (25. Mai).