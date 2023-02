Lukas Pertl feiert Premiere in Hongkong

Für den 27-jährige Pongauer ist es eine Premiere, auf der großen internationalen Bühne auf dem Stockerl ganz oben zu stehen. Sein Bruder Philip, der Jüngere der Pertls, belegte den achten Rang. Das Duo, das zuletzt ihre Vorbereitung drei Wochen in Thailand abspulte, machte in Hongkong schon beim Schwimmen gute Figur, stieg dann in der Führungsgruppe auf das Rad. Beim Laufen konnten Lukas nur mehr zwei Chinesen folgen, ehe er im Finish die entscheidende Attacke setzte und in 57:13 Minuten sechs Sekunden vor Nanhe Wang und Yunxiang Ma ins Ziel kam.