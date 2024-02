Luchse, Lacher und ein lässiger Lehrer in OÖ

Wer sich fürs Wochenende noch Abwechslung wünscht, wird hier bestimmt fündig. Spannend wird es etwa in Wels, wenn mit „Der Fall Macbeth“ ein Gerichtsthriller schlechthin das Publikum fesselt. Grandioser Humor steht hingegen beim „Bildungs-Kabarett“ mit Andreas Ferner in Traun im Fokus, und jede Menge Action erwartet die Besucher beim „Watersplash“ in Kollerschlag, wo waghalsige Stunts den Abend bestimmen.