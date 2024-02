Gerangel um Mai-Fest: Wer stellt wem den Baum auf?

Zu seiner Überraschung erfuhr er danach, dass die SP dort am 27. April ebenfalls ein Fest plant. Kroiß: „Da an diesem Tag auch das große Mai-Fest in der Innenstadt stattfindet, wollten wir diesen Termin ursprünglich bewusst vermeiden. Ein SPÖ-Fest am 27. April hätte uns aber die eigene Veranstaltung ein paar Tage danach ,abgeschossen‘, also haben wir den 26. und 27. April dazugebucht, weil die SPÖ ohnehin noch nichts reserviert hatte.“ Somit wird am 26. April der Baum bei einer kleinen Feier aufgestellt, und am 1. Mai steigt dann ein großes Fest.