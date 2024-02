Zendayas pikante Einblicke und futuristische Looks

Pikante Einblicke

Auch bei der Premiere in London sorgte die Naturschönheit für offene Münder: Die 27-Jährige erschien am roten Teppich in einem Roboteranzug aus Metall aus der Couture-Herbstkollektion 1995 von Thierry Mugler, der durchsichtige Einsätze aus Plexiglas an Brust, Bauch und Po hatte und deshalb durchaus pikante Einblicke gewährte.