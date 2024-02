Närrische Höhepunkte: Umzüge und alte Bräuche

Umzug in St. Veit

Egal, ob mit dem Auto, Traktor, Sattelschlepper oder zu Fuß: In St. Veit ist beim Faschingsumzug ebenfalls alles in Bewegung. Ab 12 Uhr treffen sich die Umzugsteilnehmer am Rennbahngelände. Beginn des Festzuges ist um 13.30 Uhr. Danach findet auf dem Hauptplatz eine Faschingsparty statt.