Entdecken Sie die süße Seite des Faschings

Die Steiermark als Narrenland - und zumindest in der Faschingszeit stört sich an dieser Feststellung auch garantiert niemand. Jene Zeitgenossen, die dem närrischen Treiben nur wenig abgewinnen können, sollten heute eher zu Hause bleiben. Denn im ganzen Land steht am Faschingsdienstag der laute und vor allem bunte Höhepunkt der Saison bevor: In Schladming geht’s mit dem Kinder-Umzug (mit 800 Kindern!) etwa schon um 9 Uhr los. Weitere Umzüge gibt’s auch in Irdning, Eisenerz (jeweils ab 10), Gleisdorf (12), Straß oder Weiz (jeweils ab 14 Uhr).