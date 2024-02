Dieses Lokal am See soll heuer wieder eröffnen

Das Sorgenkind am Millstätter See - die Schaumrolle auf dem Südufer - wird Ende Februar saniert. Grund dafür ist, wie berichtet, das desolate Dach, weswegen es in der vergangenen Sommersaison auch keinen Betrieb gegeben hatte. Doch schon in den Vorjahren war es alles andere als leicht, einen Pächter für das Lokal auf der südlichen Seeseite zu finden. Nun soll es wieder auf Vordermann gebracht werden. „Im Februar beginnen die Dachsanierungsarbeiten, die sich auf 220.000 Euro belaufen dürften. Sie sollen bis zum Sommer abgeschlossen sein“, heißt es von Seiten der Stadtgemeinde Spittal.