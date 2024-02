Finger weg vom Steuer nach feucht-fröhlicher Party

Öffentliche Verkehrsmittel statt Pkw

Besondere Vorsicht ist in der fünften Jahreszeit geboten: Am Dienstag erreicht der Fasching seinen Höhepunkt. Sind die Feierlichkeiten nicht in fußläufiger Distanz, sollten öffentliche Verkehrsmittel oder ein Anrufsammeltaxi genutzt werden. Wo es dieses Angebot nicht gibt, könnten Fahrgemeinschaften gebildet werden.