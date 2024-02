Katze aus römischer Ausgrabungsstätte gerettet

Am Sonntagnachmittag wurde die Feuerwehr in Bregenz alarmiert. Ursache: Passanten, die im römischen Ausgrabungsfeld von Bregenz unterwegs waren, fiel lautes Miauen auf. Bei einem Blick in einen der römischen Schächte bestätigte sich der Verdacht: Eine hilflose Katze war in drei Metern Tiefe gefangen.