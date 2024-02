Faschingsrummel in der historischen Altstadt Rust

Flottes Narrentreiben in Rust

Am Faschingssamstag herrschte unter dem Motto „Die hippen 70er“ in der historischen Altstadt von Rust reges Treiben. Farbenfrohe Kostüme und gut gelaunte Gesichter soweit das Auge reicht. Am Rathausplatz ging das traditionelle Faschingsfest des Musikvereins über die Bühne. Der Auftritt der Veranstalter lockte „Narren“ in Scharen an. Natürlich durfte auch das ein oder andere Glaserl und Faschingskrapfen nicht fehlen. Ausgelassen war die Stimmung ebenso in vielen Gemeinden bei prächtigen Umzügen wie in Hornstein.