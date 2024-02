Spektakuläre Ballnacht in der Wiener Staatsoper

Was Maiken am besten gefallen hat? „Die Eröffnung mit Elīna Garanča war ein Traum.“ Und dann natürlich das Ambiente: Die Größe des Opernhauses, der Blumenschmuck, die Kleider - all das ergebe ein Gesamtkunstwerk, das ihr und ihren Freundinnen Eva Heerdegen und Jessica Bauer sehr imponiert habe. „Bis in die Morgenstunden sind wir durch die Oper flaniert und haben die Leute beobachtet.“ Ab vier Uhr früh durfte man sich an der wunderschönen Blumendekoration bedienen - auch Maiken sicherte sich ein florales Souvenir.