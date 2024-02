Die Essbar in Puch ist eine reine Chefsache

Die Chefpartie, so der Name des in Mondsee angesiedelten Catering-Unternehmens, setzt auf zwei Schwerpunkte. Einerseits ist der gesamte Betrieb, zu dem unter anderem der Uni-Campus Rif zählt, seit 15 Jahren biozertifiziert. Alles, was ausgegeben wird, ist zu 100 Prozent biologisch.