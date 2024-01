Der Laschenskyhof ist riesig, aber fein im Detail

Tafelspitz mit Salz, Pfeffer würzen, mit Rosmarin in Pfanne anbraten, auf Gitter im Ofen bei 160 Grad 35 min fertigbraten (50° Kerntemp.). Bratensatz mit 50 ml Rotwein ablöschen & 250 ml Kalbsjus aufgießen. Einreduzieren, mit Calvados, Obers verfeinern. Saisongemüse knackig in Salzwasser blanchieren, in Butter und Kräutern schwenken. Kartoffeln schälen, in 2 mm dicke Scheiben schneiden. Milch, Obers und Gewürze aufkochen, Scheiben dazugeben, köcheln, bis sich Milch-Obersgemisch bindet. In ausgebutterte Auflaufform füllen, mit Käse bestreuen, bei 180 Grad im Rohr backen.