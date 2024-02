Heimische Liftchefs hoffen auf Kälte und Schnee

Kühler, aber immer noch zu warm

Das bestätigen auch Claudia Riedl und Christian Resch von GeoSphere Austria: „Eine Kaltfront bringt am Sonntag viel Niederschlag, der allerdings nur in den Bergen einige Zentimeter Schnee bringen wird“, so die Experten. In der Nacht können die Temperaturen unter den Gefrierpunkt fallen, tagsüber werden jedoch bis zu zehn Grad erwartet. Der beunruhigende Nachsatz: „Es ist eindeutig zu warm für diese Jahreszeit!“