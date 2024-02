Versteigerung von Flatz-Tätowierungen abgesagt

Die geplante Aktion des Künstlers Flatz hat im Vorfeld schon eine Menge Aufsehen erregt. Immerhin wollte er seine Haut versteigern lassen. Genauer seine Tattoos. Diese sollten nach seinem Ableben konserviert und wie Kunstwerke an die Wand gehängt werden können. Die Auktion, so hieß es, übernahm Christie`s. Die Versteigerung hätte im Rahmen der Eröffnung der Flatz-Schau in der Pinakothek der Moderne stattfinden sollen.