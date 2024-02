Vorarlberger Künstler lässt seine Haut versteigern

Pendeln bis zur Bewusstlosigkeit

Das Thema Sterben macht Flatz keine Angst. „Der Tod ist etwas ganz Normales, ein Kreislauf“, findet er. „Ich habe mich mit dem Tod dezidiert auseinandergesetzt und bin auch oft an die Grenzen gegangen.“ Auf seiner Homepage gibt er Einblicke in seine Aktionskunst, die aufrüttelnd und mitunter verstörend ist. So durfte das Publikum 1979 in Stuttgart den nackten Künstler mit Dartpfeilen bewerfen. Und 1990 hängte er sich im georgischen Tiflis in einer zerstörten Synagoge an einem Seil von der Decke. Wie ein Glockenschwengel pendelte er hin und her und knallte dabei immer wieder mit dumpfem Dröhnen gegen zwei riesige Metallplatten, bis er schließlich bewusstlos wurde.