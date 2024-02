SCR Altach gegen Blau-Weiß Linz - ab 17 Uhr LIVE

In Altach kommt es beim Frühjahrsstart in die Fußball-Bundesliga zum direkten Duell um Platz neun. Aufsteiger Blau-Weiß Linz liegt vor dem Spiel der 18. Runde einen Punkt vor den Vorarlbergern. „Blau-Weiß ist eine ähnliche Mannschaft wie wir, es wird eine harte Partie. Aber wir spielen daheim und wollen an Blau-Weiß vorbeiziehen“, sagte Altach-Trainer Joachim Standfest.