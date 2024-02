Nur für DJ Binder gab es eine Rüge vom Parteichef

Wann kommt Rot?

Die von SP-Landesparteichef Michael Lindner über Peter Binder (Dritter Landtagspräsident und Party-DJ an dem Abend) verhängte „gelbe Karte“ ist manchen zu wenig – zumal unklar ist, was diese bedeutet. „Das ist eine Verwarnung“, betont Lindner im „Krone“-Gespräch. Er will aber nicht offenlegen, ob bei einem neuerlichen „Schnitzer“ eine rote Karte fällig wird oder bloß eine weitere gelbe.