Biologiezentrum: „Wir platzen aus allen Nähten“

Christian Bräuchler ist neuer Leiter der Pflanzenabteilung im Biologiezentrum in Linz. Für diese Aufgabe verließ der Botaniker, der aus Bayern stammt, das Naturhistorische Museum in Wien. Er meint begeistert: „Die Sammlung hier ist sehr reizvoll und hat globale Bedeutung“. Die Erweiterung des Hauses am alten Standort sieht er positiv - und schon jetzt gibt es eine erste grundlegende Neuerung.