Österreich trifft im Davis Cup daheim auf Türkei!

Der Sieger des Duells steigt in die Qualifikationsrunde 2025 auf, wo um einen Platz in den Davis Cup Finals gespielt wird. Der Verlierer muss sich indes im Play-off der Weltgruppe I behaupten. In einem weiteren Duell der Weltgruppe I bekommt es Serbien mit dem Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic mit Griechenland um den Weltranglisten-Zehnten Stefanos Tsitsipas zu tun.