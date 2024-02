Eine Rundtour um den winterlichen Hochtannberg

Haloerscheinungen sind farbige oder weiße Lichtkreise, -bögen und -flecken am Himmel, die durch Brechung und Spiegelung des Lichts an Eiskristallen entstehen. Diese müssen eine bestimmte Form haben und entweder sechseckige Plättchen oder sechseckige Säulen bilden. Dann wird das Sonnenlicht beim Eindringen in die Kristalle gebrochen, im Inneren reflektiert und beim Austritt ein weiteres Mal gebrochen. Dadurch wird das Licht wie bei einem Regenbogen in seine Spektralfarben zerlegt. Eiskristalle, an denen Halos gebildet werden, finden sich vor allem in hohen Wolken der Gattung Cirrus und Cirostratus. Halos können aber auch in fallenden Schneekristallen, in Eisnebel sowie auf einer Schnee- oder Reifdecke beobachtet werden. Die Erscheinungen sind im Gegensatz zum Regenbogen nur wenig bekannt, obwohl sie gar nicht so selten sind und durchschnittlich mehrmals pro Monat auftreten - insgesamt wurden bislang über 50 verschiedene Arten beobachtet. Die meisten Halos sind allerdings nur schwach erkennbar und werden daher nur von wenigen Beobachtern gesehen. Zu den bekanntesten Haloerscheinungen gehören die sogenannten Nebensonnen, die als helle Lichtflecken links und rechts neben der Sonne erscheinen können.