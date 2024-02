Der Opernball bringt Demos, Glanz und Glamour

Der Opernball ist ein Event für die Obersten Fünftausend. In Zeiten von Teuerung und Co. passt das nicht jedem und so wird auch heuer wieder dagegen auf die Straße gegangen. Die Veranstaltung sei „ein Symbol für die immense Ungleichheit in der Gesellschaft und in Zeiten, in denen sogar Vollzeit-Arbeitende zurückstecken müssen, eine reine Provokation“, teilte die Kommunistische Jugend mit. Ab 19 Uhr wird demonstriert. krone.tv-Reporterin Tanja Pfaffeneder berichtet live vor Ort.