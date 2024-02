Ex-Theaterchef Pekny bekommt Bewährungsstrafe

Die Dateien - mehr als 100 - waren wegen anderer Ermittlungen auf Peknys Handy gefunden worden. Zu dem Prozess am Donnerstag tauchte der Angeklagte überraschend nicht auf. „Es geht ihm alles andere als gut“, sagten seine Verteidiger vor Gericht. Da „Zweifel an der Durchführbarkeit der Hauptverhandlung für geraume Zeit“ bestünden, werde in ein Strafbefehlsverfahren gewechselt, kündigte eine Richterin des Landgerichts München I an.